Şubatta cari açık 5,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre şubatta cari açık 2 milyar 707 milyon dolar artarak, 5 milyar 154 milyon dolar olarak kaydedildi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 21 milyar 845 milyon dolar olarak kayıtlara geçti

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.