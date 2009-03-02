Şubatın zam şampiyonu balık

İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün balık, fiyatı en fazla azalan ürün ise ayva oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.



Şubat ayında fiyatlarında artış görülen madde sayısı 61 oldu. Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan balık, gerçekleşen hava koşullarına bağlı olarak arz eksikliği gösterdiğinden, yüzde 22,21 oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu.



Balığı, yüzde 14,34 ile biber, yüzde 12,44 ile mandalina ve yüzde 9,65 ile kabak izledi.

Yıllık bazda gıda harcamaları grubunda yer alan mercimek, arz eksikliğine bağlı olarak, yüzde 63,53 oranıyla fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Yıllık bazda maç giriş ücretinin fiyatı yüzde 52, bulgurun fiyatı yüzde 48,64 ve pirincin fiyatı yüzde 45,74 oranında arttı.



36 maddenin fiyatı azaldı



Şubat ayında, toplam 36 maddenin fiyatı azaldı. Kültür, Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubunda bulunan maç giriş bileti ücreti, yüzde 20,83 oranında düşüşle, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Maç giriş bileti ücretini, yüzde 20,81 ile buzdolabı, yüzde 20,65 ile çamaşır makinesi, yüzde 10,75 ile havuç takip etti.



Geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatında en fazla azalış görülen madde, yüzde 38,97 oranıyla ayva oldu.



Fiyatlarında yıllık bazda en çok düşüş gözlenen diğer ürünler, yüzde 30,67 oranıyla boğaz köprüsü geçiş ücreti, yüzde 28,54 oranıyla limon ve yüzde 21,91 oranıyla maydanoz olarak sıralandı.

