-ŞUBATIN EN POPÜLERİ FENERBAHÇE İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı ''Ayın Spor Gündemi'' araştırmasına göre şubat ayının en popüler takımı Fenerbahçe, futbolcusu ise Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza oldu. MTM'nin her ay, tüm medya mecralarını araştırarak hazırladığı spor gündemi raporuna göre, Türkiye, şubat ayında en çok Fenerbahçe'yi konuştu. Beşiktaş derbisinde elde ettiği 4-2 galibiyetle taraftarlarına büyük coşku yaşatan Fenerbahçe, medyanın da yakın markajına girdi. Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman da yaşanan galibiyetlerle kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe, ay boyunca toplam 32 bin 384 haberle medyada yansıma buldu. Aynı araştırma verilerine göre, şubat ayının, hakkında en fazla konuşulan ikinci takımı Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ay boyunca toplam 32 bin 72 haberde yer aldı. Üçüncü sıradaki Galatasaray hakkında ise 25 bin 843 haber yapıldı. Medya Takip Merkezi'nin, şubat ayında 2 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yaptığı medya takibi sonuçlarından derlenen araştırma raporuna göre, şubat ayının en çok konuşulan sporcusu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza oldu. 2004'ten bu yana Fenerbahçe'de oynayan Alex'in, sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşmeye daha imza atması, basında büyük yankı uyandırdı. Attığı gollerle de sıkça konuşulan Alex'in haber reytingi de yüzde 32 oranında artış gösterdi. Başarılı futbolcu toplam 5 bin 478 haber ile medyada yansıma buldu. Geçtiğimiz ay listeye zirveden giriş yapan Almeida, şubat ayında da popülaritesini korudu ve en medyatik sporcular listesinde ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Almeida'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a attığı bir gol dışında, oynadığı lig maçlarında golü bulamaması medyada tartışmalara neden oldu. Portekizli futbolcu, ay boyunca toplam 5 bin 128 habere konu edildi. Şubat ayında en çok konuşulan üçüncü isim Ricardo Quresma oldu. Quresma, toplam 4 bin 942 habere konu edildi. Bu arada, Erzurum'da gerçekleştirilen 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları medyadan da yakın ilgi gördü. Alper Uçar-Alisa Agafonova çifti ile artistik patinaj buz dansında aldığı gümüş madalya da Türkiye'nin kış oyunlarında almış olduğu ilk madalya olarak tarihe geçti. Görkemli bir kapanış ile sona eren kış oyunları, 3 bin 951 habere konu edilirken, TV ekranlarında ise 83 saat yer buldu.