Şubat ayının getiri rekortmeni yine altın oldu

Külçe altın, yatırımcılarına, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiriyi kazandırdı.



Finansal yatırım araçlarından külçe altın, Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde de en yüksek reel getiriyi yatırımcılarına kazandırdı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Şubat ayı itibarıyla reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre, Şubat ayında külçe altın bir önceki aya göre ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,49 ile en yüksek oranda aylık reel getiriyi sağlayan enstrüman oldu.



ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 2,60 oranında aylık reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,14, borsa endeksi yüzde 5,19 ve avro yüzde 0,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,37, dolar yüzde 4,15 ve avro yüzde 0,52 oranında aylık reel getiri sağlarken borsa endeksi yüzde 3,75 oranında kaybettirdi.



Yıllık getiri



Şubat ayı itibariyle külçe altın ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde de en yüksek reel getiriyi sağladı.



Külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına 3 ayda yüzde 28,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,33 oranında getiri sağladı.



6 aylık olarak da külçe altının reel getirisi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 58,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 49,78 düzeyinde oldu.



Aynı dönemde borsa endeksi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 41,42 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.



Yıllık olarak ise finansal yatırım araçları en fazla reel getiri oranına göre külçe altın, dolar, avro, mevduat faizi ve borsa endeksi olarak sıralandı.



ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 33,67, dolar yüzde 30,76, avro yüzde 13,44 ve mevduat faizi yüzde 8,23 oranında reel getiri sağlarken, borsa endeksi yüzde 47,47 oranında kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 32,06, dolar yüzde 29,18, avro yüzde 12,07 ve mevduat faizi yüzde 6,92 oranında reel getiri sağladı. Borsa endeksi ise yatırımcısına yüzde 48,10 oranında kaybettirdi.

