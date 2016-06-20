Şubat ayında sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilk sözleşmeli öğretmen alımının gelecek yılın şubat ayında yapılacağını bildirdi.

Bakan Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, bir dönem sözleşmeli öğretmen alımı yapıldığını ancak bu öğretmenlerin daha sonra kadroya alındığını anımsattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderilen öğretmenlerin çoğunluğunun, eş durumundan ya da mazeret nedeniyle tayin istediğini anlatan Yılmaz, Marmara Bölgesi'nin de en fazla öğretmen açığı bulunan bölge olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin madde koyacaklarını bildirdi.

"Uygulamaya ne zaman başlanacağı" sorusu üzerine Yılmaz, "İlk sözleşmeli öğretmen alımını şubatta yapacağız." dedi.

Yılmaz, 250 engelli öğretmen alımı yapılacağının anımsatılması üzerine de bu sayının da artırılacağını, muhtemelen 400-500'e çıkaracaklarını belirtti.