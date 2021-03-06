Şubat ayında ABD-Meksika sınırında yaklaşık 100 bin kişinin gözaltına alındığı iddia edildi

T24 Dış Haberler

ABD sınır koruma ajanlarının şubat ayında ABD-Meksika sınırında yaklaşık 100 bin göçmeni gözaltına aldığı iddia edildi.

Reuters'a isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan iki kaynak, ellerindeki sayıların kesin sonuçlar olmadığını belirtse de, sayının 100 bine yakın olduğunu ifade etti.

Bu sayılar, 2006'dan bu yana bir şubat ayında sınırda en çok tutuklamanın geçen ay yapıldığını gösteriyor. Sınıra yanlarında velileri olmadan gelen çocukların sayısında da artış olduğu belirtildi.

Ocak ayında sınırda 78 bin göçmen gözaltına alınmıştı. 2019'un Temmuz ayından bu yana Reuters'a konuşan kaynakların belirttiği seviyede bir sayı görülmemişti. Eski Başkan Donald Trump, Temmuz 2019 verilerini göçmenlere baskı politikalarını genişletmek için kullanmıştı.

Britanya merkezli ajans, sayının göçmenlere karşı selefine kıyasla daha yumuşak politikalar uygulamayı vaat eden Biden'ın göreve başlamasından sonra artış gösterdiğine dikkat çekti. Şubat, Biden'ın görevde geçirdiği ilk tam aydı.