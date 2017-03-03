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Şubat ayında 232 bin 85 kişi işe yerleştirildi

"İstihdam seferberliğine çok büyük bir destek geldi"

03 Mart 2017 19:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Şubat ayında 232 bin 85 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Müezzinoğlu, “İstihdam seferberliği ile adım adım hedefe yürüyoruz. Şubat ayında bu kapsamda büyük bir sıçrama yaşandı. Şubat ayında net 232,085 kişi istihdam edildi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat’ta istihdam seferberliğini başlatmıştı. İstihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapılan çağrıya birçok şirket ve çatı örgüt olumlu yanıt vermiş ve yeni istihdam sağlayacağını açıklamışlardı.

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