Şubat ayı zam şampiyonu dolmalık biber oldu

Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 26,96 fiyat artışıyla dolmalık biber oldu. Evcil hayvan gıdaları ise bu ayda en çok ucuzlayan ürünler oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 26,96 fiyat artışıyla dolmalık biber olurken, evcil hayvan gıdaları yüzde 19,04 azalışla en çok ucuzlayan ürünler oldu.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler şu şekilde gerçekleşti:

Dolmalık biber yüzde 26,96,

kabak yüzde 19,92,

salatalık yüzde 19,47,

patlıcan yüzde 16,06,

limon yüzde 15,06,

mandalina yüzde 13,97,

kaşar peyniri yüzde 10,01,

tavuk eti yüzde 6,80,

tereyağı (Kahvaltılık) yüzde 6,59,

ilaçlar yüzde 6,09,

süt yüzde 5,17,

beyaz peynir yüzde 4,99,

havuç yüzde 4,79,

yoğurt yüzde 4,62,

kesme şeker yüzde 4,43,

dana eti yüzde 3,88,

emar ücreti yüzde 3,75,

maden suyu ve sodası yüzde 3,68,

sucuk yüzde 3,61,

diş çekme ücreti yüzde 3,48."

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı:

"Evcil hayvanlar için gıda harcamaları yüzde 19,04, karnabahar yüzde 14,11, ıspanak yüzde 10,42, kolonya yüzde 9,22, yumurta yüzde 8,93, kuru soğan yüzde 7,83, bot (Çocuk için) yüzde 7,07, kaban (Erkek için) yüzde 6,45, mücevher (Altın) yüzde 5,94, cilt ve vücut ürünleri yüzde 5,65, yeşil soğan yüzde 5,16, kaban (Kadın için) yüzde 4,77, deodorant yüzde 4,53, kazak (Çocuk için) yüzde 4,48, sweatshirt (Kadın için) yüzde 4,06, pırasa yüzde 3,85, kıvırcık yüzde 3,56, mercimek yüzde 3,25, hırka (Kadın için) yüzde 3,18, bitki ve meyve çayı (poşet) yüzde 2,76."

TIKLAYIN - Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı