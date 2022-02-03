Şubat ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre ocakta enflasyon yıllık yüzde 48,7'ye ulaşırken, aylık bazda artış yüzde 11,10 olarak gerçekleşti.

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TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla şubat ayı kira zam oranları da belli oldu. Kira zam oranları TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE artış oranına göre belirleniyor. Ocakta 12 aylık TÜFE artış oranı yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Böylece şubat ayı kiralarına en fazla yüzde 22,58 oranında zam yapılabilecek.