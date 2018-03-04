Şubat ayı içinde 47 kadın cinayeti işlendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Şubat 2018 Veri Raporu’nu açıkladı. Şubat ayında 47 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtilen raporda “28 günde 47 kadın cinayetinin yaşanmış olması elimizdeki en yüksek sayıdır. Geçtiğimiz ocak ayında 28 kadın cinayeti yaşanmışken, son ayların en yüksek kadın cinayetinin gerçekleşmiş olmasında şiddet eğilimindeki artış temel sebep olarak yer alıyor. Kadın düşmanı açıklamaların artması; şiddete karşı gerçekçi çözümler yerine, modern olmayan hadım ve idamın gündem edilmesi; kadına ve çocuklara yönelik şiddet konulu davalarda indirim uygulanması; kamuoyunun talepleri yerine oyalayıcı açıklamalarda bulunulması kadına yönelik şiddetin artmasında etkili oldu” denildi.

Bu ay kadın cinayetlerinin 13’ü şüpheli ölüm iken 15’inin nedenin tespit edilemediği vurgulanan raporda şöyle "Her gün birden fazla kadın öldürülürken, kadınların cansız bedenleri kamuya açık alanlarda bulundu. Bu durum şiddette vahşet boyutunun da arttığını gösteriyor. Belli olmayan faillerin ortaya çıkarılması, cinayetlerin nedenlerinin tespiti gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği iller

Bu ay içerisindeki kadın cinayetlerinin en çok gerçekleştiği iller şu şekilde; İstanbul’da 6, İzmir’de 5, Kocaeli’nde 3, Balıkesir’de 3.

Kadınların 21’i evinde, 7’si sokakta, 3’ü arabada, 2’si iş yerinde öldürülürken 7’sinin nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

3 kadın yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul’da çalıştığı iş yerinde evli olduğu erkek tarafından av tüfeğiyle vurulan Bediha Bal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’da A.K, birlikte olduğu A.Ç’yi av tüfeğiyle yaraladı. Yaraladıktan sonra A.Ç’yi hastaneye bırakıp kaçan A.K yakalandı. A.Ç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’da Halil Ö., evli olduğu S.Ö’ye satırla saldırdı. Yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan gözaltına alındı.

Cinsel şiddet devam ediyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun basından derlediği bilgilere göre, 2018 Şubat ayında 31 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadınların 23’ü yabancı kişiler, 7’si tanıdığı kişiler, 1’i üvey babası tarafından şiddete uğradı.

TBMM’de görevli memur 52 yaşındaki F.K, stajyer lise öğrencisi genç bir kadını taciz ederken başka bir çalışan tarafından görüldü. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı, sanığın 4 aydır tacizlerinin sürdüğü ortaya çıktı.

Kadın cinayetlerinde failler belli değil

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 47’si tespit edilemezken, kadınlar yine yakınları tarafından öldürülmeye devam edildi. Kadınların yüzde 26’sı evli olduğu erkek tarafından, yüzde 13’ü tanıdığı kişi ya da akraba tarafından öldürüldü.

Kadınların yarısından fazlası 36-65 yaş arasındayken, yüzde 19’u 25-35 yaş ve yüzde 7’si 19-24 yaş arasındaydı.

Kadınların 11’i kendi hayatına dair karar almak isterken, 3’ü boşanma, 3’ü ekonomik nedenlerden ötürü öldürülürken; 13’ü şüpheli, 15’i tespit edilemeyen nedenlerden dolayı öldürüldü.

Şanlıurfa’da 8 aylık hamile 20 yaşındaki Fatma P. eşiyle tartıştıktan sonra yüksekten düşerek öldü. Fatma P.’nin evinin penceresinden atladığı iddia edildi.

Konya’da 31 yaşındaki Asiye K., evli olduğu Halit K. tarafından ateşli silahla başkasıyla birlikte olmak, ilişkiyi sonlandırmak istediği için öldürüldü.

Kadınlar ve çocuklar korunmuyor

Şubat ayında öldürülen kadınların yüzde 85’inin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken; yüzde 2’sinin koruma kararı var, yüzde 9’unun süren boşanma davası olduğu biliniyor.

Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma gibi birçok yaptırımı düzenleyen; kadınlara maddi yardımdan kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor.

Denizli’de 42 yaşındaki Oktay Şahin, boşanma aşamaları süren evli olduğu 31 yaşındaki Ayşe Şahin ve 13 yaşındaki kızları Nurdan Şahin’i ateşli silahla öldürdükten sonra da intihar etti. Ayşe Şahin, katil Oktay Şahin’i olay gerçekleşmeden 2 gün önce savcılığa şikayet etmişti. Ayşe Şahin’in şikayeti dikkate alınıp, hemen gerekli işlemler yapılmış olsaydı kızıyla birlikte yaşıyor olacaktı.

Adana’da Mahmut Demirci, boşandığı Zuhal Kırlangıç’ı barışma teklifini reddettiği için cadde ortasında ateşli silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Ordu’da 38 yaşındaki Rüstem Kılıç, evli olduğu 36 yaşındaki Bahar Kılıç’a kesici aletle saldırdıktan sonra ateşli silahla öldürdü. Annesini korumak isteyen 11 yaşındaki Ömer Kılıç’ı da öldüren Rüstem Kılıç, 14 yaşındaki kızı E.K’yi de kaçırmaya çalıştı. Katilin elinden kurtulan E.K, polise haber verdi. 1 hafta sonra ormanda sanık yakalandı.