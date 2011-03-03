Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,73, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,72 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 4,16, ÜFE'de yüzde 10,87 oldu.

Bu yıl iki ayda, TÜFE'de yüzde 1,14, ÜFE'de yüzde 4,13 oranında artış gerçekleşti.



Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,76, üretici fiyatlarında yüzde 9,23 düzeyinde oldu.



Ocak ayı enflasyon rakamları



Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,41 (beklenti yüzde 0.55'ti), üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 2,36 (beklenti yüzde 0.90'dı) arttığı açıklanmıştı. Türkiye'de ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 4,90, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 10,80 artmıştı.



Ocakta endekste yer alan 445 maddeden, 57'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 269 maddenin ortalama fiyatında artış, 119 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşmişti.



Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,28, üretici fiyatlarında yüzde 8,89 düzeyinde olmuştu.



Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 2,92, sanayi sektöründe yüzde 2,25 olarak gerçekleşmişti. Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,70 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,64 artış gerçekleşmişti.





Zam şampiyonu patlıcan



Geçen ayın zam şampiyonu yüzde 49.58 ile patlıcan oldu. Onu yüzde 42.34 ile sivri biber ve yüzde 40.36 ile salatalık izledi. En çok düşen ürünler ise yüzde 10.36 ile erkek kazağı, yüzde 9.91 ile bayan kabanı ve yüzde 9.69 ile bayan botu olarak sıralandı.





