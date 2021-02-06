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Ekonomi

Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak

06 Şubat 2021 10:07

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat 'da ödemelerini alabilecek.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.

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