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Spor

Subaru da ralliden çekildi

Suzuki'den bir gün sonra Subaru da, küresel ekonomomik krizi gerekçe göstererek Dünya Ralli Şampiyonası'ndan çekildi.

16 Aralık 2008 02:00

Suzuki'den bir gün sonra Subaru da Dünya Ralli Şampiyonası'ndan çekildiği açıkladı.

Subaru otomobillerini üreten Fuji Heavy Industries firması, WRC'den ayrılma kararına gerekçe olarak küresel ekonomik krizi gösterdi.

Subaru'nun çekilmesiyle WRC'de sadece dört otomobil üreticisi kaldı ve bunlardan hiçbiri Japon değil.

Japon üreticilerden Honda, Suzuki ve Subaru gibi dünya çapında düşen otomobil satışları nedeniyle yaklaşık iki hafta önce Formula 1'den çekilmişti.

Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) ve Petter Solberg (2003) ralliye uyarlanmış Impreza modellleriyle dünya şampiyonlukları kazandı.

Ralli araçları İngiliz motorsporları takımı Prodrive tarafından hazırlanan Subaru, 1995'den itibaren üst üste üç kez de markalar şampiyonluğuna ulaştı. (CNNTÜRK)

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