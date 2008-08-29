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Spor

Suazo resmen Benfica’da

Inter’in forveti David Suazo’nun Benfica’ya geçişini, kulüp resmi sitesinden duyurdu.

29 Ağustos 2008 03:00


Inter’in forveti David Suazo’nun Benfica’ya geçişini, kulüp resmi sitesinden duyurdu. Honduraslı oyuncunun Roma’ya geçmesine hafta başında kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta bazı haber kaynaklarına göre, Çarşamba günü imza atması bekleniyordu.

Fakat Roma’nın bu mevkiye Monaco’dan Jeremy Mendez’i almasının ardından, Benfica Suazo’yla resmi olarak anlaştığını bildirdi.

28 yaşındaki oyuncu kiralık olarak gidiyor. Oyuncunun gelecek yaz transferinde bir opsiyon olup olmadığı henüz belli değil. Suazo, “Benfica’ya katıldığım için çok mutluyum” dedi.

“Rui Costa beni ikna etti. Burada değişik bir tecrübe yaşayacağıma eminim”

David Suazo Cagliari’den Inter’e geçen yaz 10 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Inter’in ileri hatta görev alan isimlerinin artmış olması, oyuncuya takımda forma bulamama ihtimalini arttırıyordu. Bu haftasonu oynanan Roma maçında isminin bildirilmemesi, takımdan ayrılacağı dedikodularını arttırmıştı.

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