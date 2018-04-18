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Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 11 ay hapis cezası

Mahkeme, cezayı 14 bin lira para cezasına çevirdi

18 Nisan 2018 10:58

Müzisyen Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Suavi'nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Suavi'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Suavi'nin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı ve ceza 14 bin lira para cezasına çevrildi. 

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