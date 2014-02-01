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Suat Kılıç'tan Celal Atik gafı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, 27 Nisan 1979’da vefat eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Celal Atik için 31 Ocak’ı 1 Şubat’a bağlayan gecede attığı twitle zor durumda kaldı

01 Şubat 2014 22:33

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 27 Nisan 1979’da yaşama veda eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Celal Atik için attığı twitte gaf yaptı. Kılıç, gelen mesajlar üzerine zor durumda kalınca, twiti sildi.

Korhaber.com'un haberine göre,  Kılıç, 27 Nisan 1979’da vefat eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Celal Atik için 31 Ocak’ı 1 Şubat’a bağlayan gecede attığı twitte “Bir efsane daha göçtü…Mekânın cennet olsun Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Celal Atik” ifadesini kullandı.

Bugün 00.13’te atılan twitteki gaf ortaya çıkınca  Kılıç mesajını sildi. Efsane güreşçinin torunu Doruk Atik, Suat Kılıç’ın bu twitine yanıt vererek, “Dedem 27 Nisan 1979’da vefat etti. Hayırdır Suat Bey? Nereden esti akşam akşam?” dedi. Gelen yanıtlar üzerine Suat Kılıç’ın Celal Atik hakkındaki mesajı twitter hesabından hemen kaldırıldı.

 

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