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Spor

Suat Kılıç: Ödüller yarı yarıya indirilecek

Suat Kılıç: Dünya madalyalı ama böbreği iflas etmiş bir sporcu istemiyoruz

28 Ağustos 2013 15:25

Türkiye, şampiyon atlet Nevin Yanıt'ın da doping cezası almasını tartışırken, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "dopingle gelecek başarı olmaz olsun" dedi. Dopingin "zehir" olduğunu vurgulayan Kılıç, "Dünya madalyalı ama böbreği iflas etmiş bir sporcu istemiyoruz" ifadesini kullandı. Kılıç, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında madalya kazanan sporculara verilen ödüllerin de yarı yarıya indirileceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, Kılıç, son dönemde çok sayıda Türk sporcunun dopingli çıkmasının, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma şansını nasıl etkileyeceği konusundaki soruları ise şöyle yanıtladı: "Doping bizi, 2020 Olimpiyatları'nda İstanbul'un seçilme şansını olumsuz etkilemez. Aksine, olumlu etkisi olur. Biz, böyle bir hadiseyi halının altına süpürmedik. Aksine halıyı kaldırdık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kuralları neyse, onu uyguladık. Habersiz ve sık numuneler aldık. Dopinge sıfır tolerans dedik. Dopingin bu kadar üzerine giden bir ülke, cezalandırılmamalı. Aksine taltif edilmeli."

 

'Doping fıtri değil'


 
Kılıç, dopingin bir "zehir" olduğunu, dönemsel başarı getirse bile, insan sağlığına büyük zarar verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Doping fıtri değildir. Dopingle gelecek başarı gelmez olsun. Yakalanma ya da yakalanmama meselesi değildir. Dünya madalyalı ama böbreği iflas etmiş bir sporcu istemiyoruz. Yazıktır, günahtır. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonaları için altın, gümüş ve bronz madalyalar için, ödül miktarını yarı yarıya düşürüyoruz.

 

Ödül sistemi

 

2012'de Londra'da yapılan olimpiyatlarda şampiyon olan sporcumuz Servet Tazegül şu ödülleri almıştı:

Katılım ödülü: 60 Cumhuriyet altını
Altın madalya: 2 Bin Cumhuriyet altını (O dönem 640 lira olan Cumhuriyet altını ile toplam ödül 1 milyon 318 bin liraya ulaşmıştı)

Gümüş madalya: 1500 Cumhuriyet altını
Bronz madalya: 1000 Cumhuriyet altını

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