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Suat Kılıç: Maksadımı aşmadım

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının kaybedilmesinden sonraki koyduğu tepkinin arkasında olduğunu söyledi

16 Eylül 2013 10:14

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'de olimpiyat yarışını kaybetmesine sevinenler olduğunu söyledi. Bu kişilere karşı koyduğu tepkinin arkasında olduğunu belirten Kılıç, "Maksadımızı aşmadık" dedi.

2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının kaybedildiği dakikadan itibaren sosyal medyada, büyük sevinç duyanlar olduğunu gördüklerini belirten Bakan Kılıç, “Türkiye kaybettiğinde sevinme duygusunu biz anlayamadık. Hatta bizi hiç sevmeyenlerin bile adeta şefkatle derdimize ortak olmalarını beklerdik. Türkiye kaybettiğinde diğerlerinin de bizimle birlikte gözyaşlarını, kaygıya ve üzüntüyü paylaşmasını beklerdik. İstanbul kaybetti sevinenler oldu. Türkiye kaybetti sevinenler oldu. Türkiye kaybettiğinde sevinme duygusunu biz anlayamadık.

Biz yola ‘yeter ki Türkiye kazansın, geri kalan bizim gözümüzde teferruat’ diye çıktık. Biz yurdun her yerinde aynı dört kelime üzerinden siyasetimizi şekillendirdik. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet. Bu dört değer yeter ki sonsuza dek bir arada, huzur içinde esenlik içinde birlikte yaşama iradesini muhafaza etsin, kalan her şey bizim gözümüzde teferruat.

O yüzden o gün tepkimizi koyduk. Maksadımızı filan da aşmadık. Koyduğumuz tepkinin de sapasağlam arkasındayız” diye konuştu.

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