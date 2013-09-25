Suat Kılıç: Kimse Galatasaray'ın hocasını elinden almadı

Habertürk'te Teke Tek programının konuğu olan Spor ve Gençlik Bakanı Suat Kılıç, Fatih Terim'le G.Saray'ın yollarının ayrılmasıyla ilgili "G.Saray'ın hocasını G.Saray'dan alıp milli takıma götürme gibi bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in istifasının perde arkasında "milli takım sürecinin" yatmadığına inandığını belirten Kılıç şöyle konuştu:

Kimse Galatasaray'ın hocasını götürmedi



"Nihayetinde G.Saray'ın hocasını G.Saray'dan alıp milli takıma götürme gibi bir durum olmadı. Milli takımın hocasının kim olacağına da TFF kararı verecek. Yıldırım Bey o adımı atarken doğru bir hamle yaptı. Bu süreç milli takımla ne kadar alakalı olduğunu bilmiyorum"