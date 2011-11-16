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Spor

Suat Kılıç: Hiddink artık Milli Takım'da olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, A Milli Takım Guus Hiddink'in önümüzdeki yıl Türkiye'de olmayacağı açıkladı.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, A Milli Takım Guus Hiddink'in önümüzdeki yıl Türkiye'de olmayacağı açıkladı.


Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç NTV'de katıldığı canlı yayında Türk Milli Takımı'nın yeni teknik patronu hakkında görüşlerini sunarken bunun yerli olacağını söyledi.


Kılıç "Hırvatistan'ın teknik direktörü bir an olsun oturmadan takımını yönetti. İlk maçta 2.dakikada yediğimiz golden sonra Hiddink maçı doğru kurgulayamadı. Türk Milli Takımı'nda oynama şerefine ulaşan hiçbir futbolcu kasti olarak kart görmez. "İlk maçta tribünün erken boşalmasına ve taraftar-futbolcu diyaloguna üzüldüm. İlk maçta futbolcularımızın tavırları kendilerine yakışmamıştır. Ben Milli Takım'da şike soruşturması sürecinden etkilenmiş bir hava görmedim" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.


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