Suat Kılıç: Bu spor salonu çok güzel; ben değil Başbakan açmalı

5 bin kişilik spor salonunun açılışını yapmak üzere Şanlıurfa’ya giden Spor ve Gençlik Bakanı Suat Kılıç, tesis alanına gitti, ancak açılışı yapmadı. Tesisin, beklediğinden daha büyük ve önemli olduğunu belirten Bakan Kılıç, "İftar-teravih arası kısa sürede buranın açılışını yapmak buranın şanına yakışmaz, açılışı Başbakan yapmalı” diyerek tesisin açılışını yapmadı.

'Gönlüm razı olmadı'

Bakan Kılıç, "Salonun bu sıkışık zamanda açılmasına gönlüm razı olmadı. Vakit sıkışık. İftarla teravih arasında bu salonu açmak mimarından mühendisine, müteahhidinden Spor Bakanlığı Tesisler Dairesi'ne varıncaya kadar, emek veren bütün arkadaşlarımıza haksızlık olur" dedi. Kılıç, 5 bin 130 sandalyeli salonun, Tükiye'nin en modern ve görkemli salonlarından biri olduğunu aktardı.

'Bölge Türkiye'yi temsil ediyor'

Daha Sonra AKP hükümetinin hizmetlerine değinen Kılıç, bölgede spor gençliği yetiştirmek istediğinin altını çizdi. Birçok alanda Türkiye'yi temsil eden sporcunun Güneydoğu'dan çıktığını vurgulayan Kılıç, onun için bölgeyi gençlik ve spor bölgesi yapma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi. Bakan Kılıç, konuşmasının ardından, Güneydoğu Yaz Spor Oyunları'nda başarılı olan sporculara madalyalarını taktı. Kılıç, daha sonra açılışa hazır hale getirilen salonu gezdi. Salonda sporcuların temsili maçını izleyen Bakan Kılıç, daha sonra teravihe yetişmek üzere ayrıldı.