Suat Kılıç: Beşiktaş’tan Beşiktaş’ı ayırmayız

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Suat Kılıç, siyah-beyazlılara stat müjdesi vererek, "Beşiktaş’tan Beşiktaş’ı ayırmayız. Camia rahat olsun. Beşiktaş, Beşiktaş’sız olmaz. Stadın bulunduğu yere yapılması için mühendislik, fizik ve teknik ne gerekiyorsa bütün çalışmalar ciddi bir şekilde sürdürülecektir. Bunun için şartları sonuna kadar zorlayacağız” dedi.





Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’tan Beşiktaşlılar’a müjdeli açıklama geldi. Lütfü Özel'in Vatan'da yer alan haberine göre; Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’in makamında ziyaret ettiği Kılıç, Beşiktaş’ın yeni stadının İnönü’nün bulunduğu yerde yapılması için akıl ve mantık çerçevesinde çözümler üretileceğini açıkladı. İkili arasındaki görüşmenin ana ve tek gündem maddesi Beşiktaş Stadyumu olurken Demirören, Kılıç’tan İnönü Stadyumu’nun bulunduğu yerde yapılması için destek istedi.

‘Mahrum etmeyiz'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da konu hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Demirören, Bakan Kılıç’tan Beşiktaş camiasını rahatlatacak adımları sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Camiasının stadyumun başka bir yere yapılmasını razı olmadığını ve huzursuzluk yaşadığını anlatan Demirören, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da çekince ve endişelerini de giderecek çözümler üretilmesini istedi. Bakan Kılıç da bu talebe karşılık “Türkiye’de şampiyonluk sevinci yaşamış takımlarımızdan bir tek Beşiktaş’ı yeni stadyumuna kavuşturmamak, bu haktan mahrum etmek doğru olmaz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

‘Endişe gereksiz'



Beşiktaş taraftarlarının stadyumun bulunduğu yeri yapılması konusundaki arzu ve beklentilerinin farkında olduklarının da altını çizen Bakan Kılıç, “Beşiktaşlılar’ın içi rahat olsun. Beşiktaş stadının bulunduğu yere yapılması için mühendislik, fizik ve teknik ne gerekiyorsa bütün çalışmalar ciddi bir şekilde sürdürülecektir. Beşiktaş bir şehir takımı değil semt takımı. Yani Beşiktaş’sız Beşiktaş olmuyor. Dolayısı ile Beşiktaş’ı Beşiktaş’tan ayırmamak için şartları soruna kadar zorlayacağız. Beşiktaşlı olmasam da bu konuda Beşiktaşlılar gibi düşünüyorum. Beşiktaş Stadyumunun bulunduğu yerin dışında bir yere yapılması camianın beklentilerine cevap vermeyebilir. Beşiktaş camiası tedirgin olmasına gerek yok. Beşiktaş camiası rahat ve huzurlu olsun. Şundan emin olmalarını istiyorum ki, kendilerinden farklı düşünmüyoruz. Bulunacak çözüm ne olursa olsun biz kendilerinden farklı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

‘Şampiyonun ihtiyacı karşılanacak’



“G.Saray'a TT Arena gibi UEFA standartlarında bir stat yapıldı. F.Bahçe, Şükrü Saracoğlu’nda kendi yaptığı tadilatlarla modern bir stadyuma kavuştu. Trabzon için Akyazı Projesini başlattık. Bursaspor için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokolle yeni stadyum kazandırıyoruz. Buradan da anlaşıldığı gibi, şampiyonluk sevinci yaşamış bir tek Beşiktaş’ın yeni stadyum ihtiyacı karşılanamadı. Bizim 18 stadyum paketimiz için Beşiktaş stadı yoktu. Ancak Beşiktaş’a da yeni stat kazandırmak en büyük arzumuzdur.”

‘Mümkün olan imkânsız kılınmamalı’



“Sayın Günay’ın kaygılarını anlayışla karşılıyorum. İnşaat teknolojisi çok gelişmiş durumda. Ne tarih, ne de kültürel miras hiçbirine en ufak bir zarar gelmeden üretebilecek çözümler mutlaka vardır. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu yerin altında çıkabilecek tarihi dokuya ilişkin kaygılarını da anlayışla karşılıyorum. Çok beklenmedik bir engel ile karşılaşılmayacağını umuyorum. Sayın Günay’ın bakışını da önemsiyorum. Ama sorunun akıl ve mantık çerçevesinde aşılmasını desteklemek lazım. İnşaat teknolojisi çok gelişmiş durumda. Seslendirilen kaygıları bertaraf edecek akılcı çözümler üretmek mümkün. Mümkün olanı imkânsız kılmamak gerekir."

Kaygıya gerek yok



"Beşiktaş stadının bulunduğu gayrimenkul Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait. Kimsenin kaygılanmasına gerek yok. Ne tarih, ne de kültürel miras hiçbirine en ufak bir zarar gelmeden üretebilecek çözümler mutlaka vardır. Bu nedenle sorunu açık ve mantık çerçevesinde çözümler üretebilmek mümkün. Beşiktaş camiasının da bazı proje detaylarından vazgeçmesi gerekli olabilir. Ortak aklın eseri de herkesin katılacağı bir çözümle Beşiktaş stadının bulunduğu yerde yeniden inşasıdır. Benim şahsi arzum da bu yöndedir.”

‘Başbakanımız da farklı düşünmüyor’



"Türkiye'de bu sene 18 stadyum inşaatına başlamayı hedefliyoruz. Tabii arzu ederiz ki Beşiktaş stadyumu da bizim eserimiz olsun. Sayın Başbakanımız’dan aldığımız güç ve enerjiyle bu büyük adımları atıyoruz. Sayın Başbakanımız’ın da Beşiktaş Stadyumunu Beşiktaş’ta çözme yönünde farklı bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum."



