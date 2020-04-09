Suat Kaya: UEFA Kupası'ndan artık bıktık, toplantılarına hiç gitmedim

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından olan Suat Kaya, UEFA Kupası'nın üstünden 20 yıl geçtiğini belirterek, "Artık bıktık. Zaman zaman toplantılara çağırıyorlar. Hiç gitmedim toplantılara da. 17 Mayıs tamam da üzerinden 20 sene geçti. Buraya bakmak lazım. Türk futbolu sadece Marmara bölgesinden ibaret değil. Aşağıda Hakkari, yukarıda Iğdır, bu tarafa gelin Edirne'ye kadar, eğer bu 7 coğrafyada sağlam çalışmıyorsanız daha çok konuşuruz 20 yıl önceki zaferi." diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Suat Kaya'nın röportajından öne çıkanlar...

Okan Buruk, Galatasaray'a gelirse başarılı olur mu?

Okan, Akhisar'a gitti, Türkiye Kupası! Rize'ye gitti, takımı ligde tuttu. Başakşehir'de ligin tepesinde. Daha bunun konuşulacak bir tarafı var mı? Galatasaray'a da gitse başarılı olur. Çalışmayı seviyor, araştırmayı seviyor. Neden yabancı hocayı getirip 3-4 sene katlanabiliyorsun ama kendi evladına 2-3 ay dayanamıyorsun? O paralar pullar devri bitti.

"Milli Takım hocalığı yapsam Trabzonspor altyapısının tamamını çağırırım"

Galatasaray’ın altyapısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben daha çok Ege-Anadolu tarafından umutluyum. Şu an herhangi bir milli takım hocalığı yapsam gözüm kapalı bütün Trabzonspor'un altyapısını çağırırım, orada yetiştiririm takımları. Ünal Karaman'ın yaptığı bir cesaret örneği. Uğurcan'dan başla, bütün çocuklar aslanlar gibi çıktılar. Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür… Boyları ben, Okan, Emre gibi. Üç adam bir tane adam etmiyor normalde ama yürekleri kocaman.

UEFA Kupası'nı konuşuyor musun arkadaşlarınla? İzliyor musun?

Artık bıktık. Zaman zaman toplantılara çağırıyorlar. Hiç gitmedim toplantılara da. 17 Mayıs tamam da üzerinden 20 sene geçti. Buraya bakmak lazım. Türk futbolu sadece Marmara bölgesinden ibaret değil. Aşağıda Hakkari, yukarıda Iğdır, bu tarafa gelin Edirne'ye kadar, eğer bu 7 coğrafyada sağlam çalışmıyorsanız daha çok konuşuruz 20 yıl önceki zaferi.

"Bugün oynasam belki de 40 milyon Euro ederim"

Galatasaray’ı çalıştırmak ister misin?

İstemez olur muyum ya! Şampiyonluğu en çok yaşayan oyuncu olarak çalışmak istemez miyim takımımda?

‘Bugün oynasam 30 milyon Euro ederim' gibi bir lafın vardı...

Etmişimdir. Belki de 40 milyon ederim. Totti geçenlerde ‘20 dakika oynarım, 30 dakika da konuşurum' dedi. Bizim basketbol koçundan farkımız yok. Bu kadar güzel yaşamaya çalışıyoruz.

Kadıköy’de 20 yıl sonra galibiyet geleceğini hissettiniz mi?

Son galibiyette vardım ben. Sanki geçen sene galip gelmişiz gibi bir olay yaşadım. 8 sene arka arkaya gitmişim oraya, yedisinde mağlup olmuşum ama hepsinde de şampiyon olmuşum. Kim ipi göğüslemiş ona bakın.

Jardel, Türkiye'de başarılı oldu. Falcao olacak mı?

Jardel, Türkiye'de başarılı oldu. 26 gol attı, gitti 36 tane attı. Falcao da başarılı olacaktır. Galatasaray'ın ihtiyaçlarını da giderebilecek yetenektedir.