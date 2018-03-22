Suat Kaya Menemen'de hedefi vuracak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluğa koşan Menemen Belediyespor\'un teknik direktörü Suat Kaya, 4 sezondur çalıştığı İzmir\'de mutlu sona bu kez ulaşmak istiyor. 2013-14 sezonunda 2. Lig\'de mücadele eden Göztepe\'nin ikinci yarıda başına geçen deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılılarla 1. Lig\'i kılpayı kaçırdı. Normal sezonda müthiş bir seri yakalayıp Göztepe\'yi Play-Off\'lara taşıyan Kaya, yarı finalde Hatayspor\'a elendi. Kaya 2014-15 sezonuna yine Göztepe ile başladı. 9 hafta sarı-kırmızılıları çalıştıran Kaya, görevini Metin Diyadin\'e devrederken, Göztepe o sene şampiyon oldu. Kaya 2015-16\'da ise Bucaspor\'un yolunu tuttu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Fırtına\'da sıkıntılar yaşayan Suat Kaya, her şeye rağmen takımı 2. Lig\'de tutmayı başardı.

Suat Kaya\'nın İzmir macerası bu kez kentin karşı yakasında devam etti. Geçen sezon Menemen Belediyespor\'un dümenine geçen Kaya, ilk senesinde sarı-lacivertlilere Play-Off oynattı. Menemen\'de deneyimli bir kadro kuran 51 yaşındaki teknik adam, Play-Off çeyrek finalinde Gümüşhanespor\'a elendi. Bu sezona da Menemen Belediyespor\'da başlayan Suat Kaya, geride kalan 27 haftada zirve yarışına ağırlığını koydu. Kaya\'nın takımı bitime 7 hafta kala takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna kuruldu. İzmir futboluna önemli katkılar sağlayan Suat Kaya, emeklerinin karşılığını kupa ile taçlandırmak istediğini söyledi. Kaya, \"Çok çetin bir şampiyonluk yarışı veriyoruz. Ben takımıma inanıyorum. İzmir ve ilçemize şampiyonluk sevinci yaşatmak en büyük dileğim\" dedi.

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