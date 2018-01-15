Suat Kaya: "İzmir'e şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyorum"

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk yarıyı lider bitiren, ara transferde ise kadrosuna 6 ismi dahil eden Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya iddialı açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, \"Transferde önemli isimleri renklerimize bağladık. Takımdan gitmesi gerekenlerle de yollarımı ayırdık. Daha güçlü bir takımla ikinci yarıya gireceğiz. Hücum futbolunu en iyi şekilde saha yansıtmak istiyoruz. İlk yarıda hedefimize ulaştık. Gözümüz liderlikteydi. İkinci devrede bulunduğumuz konumu farkı açarak korumayı amaçlıyoruz. Mayıs ayında İzmir\'e şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyorum\" dedi. Kaya, son olarak Pendikspor\'dan kanat oyuncusu Aytaç\'ı transfer ettiklerini hatırlatarak, \"Artık takviye yapmayacağız\" diye konuştu.