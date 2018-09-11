Suarez'in Ronaldo şaşkınlığı

Barcelona'nın Uruguaylı yıldız golcüsü Luis Suarez, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

ESPN'e konuşan Luis Suarez, Ronaldo'nun Madrid'de çok fazla şey kazandığını ve kulübün ona kattıklarından sonra bu ayrılığın sürpriz olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Madrid'de kazandıklarından ve takımın ona kattıklarından sonra transfer olması benim için sürpriz oldu. Ama futbol böyle bir oyun. Bir gün orada mutlu olduğunu söylersin, ertesi gün işler değişebilir. Saygı duyulması gereken bir karar"

Ronaldo'nun ardından rakiplerinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Suarez, tek bir kişiye karşı değil, takımlara karşı oynadıklarını hatırlatarak rakipleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Valencia ve diğer takımlarla yarışıyoruz. Tek bir oyuncuya karşı mücadele etmiyoruz. Bir oyuncu çok şey fark ettirebilir ancak gerçek şu ki karşımızda olabilecek en güçlü Real Madrid'i göreceğiz"