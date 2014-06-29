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Spor

Suarez'in beceremediğini, ırkçı saldırıya uğrayan taraftar yaptı

Uruguay'ın İngiltere'yi mağlup ettiği maçta ırkçı saldırıya maruz kalan bir taraftar, kendisine hakaret edenin kulak memesini ısırarak kopardı

29 Haziran 2014 10:33

Uruguay’ın golcüsü Luis Suarez’in İtalyan defans oyuncusu Giorgio Chiellini’yi ısırmasının ardından Uruguay’ın maçlarından birinde bir başka ‘ısırık’ olayı daha yaşandığı ortaya çıktı.

Uruguay’ın İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği Sao Paulo’daki karşılaşmayı stadyumda izleyen İngiliz taraftarlar arasında çıkan bir tartışma sonucu taraftarlardan biri diğerinin kulak memesini ısırarak kopardı. 

Olayın ırkçılık sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı. 

İki saldırganın, siyahi bir İngiliz taraftara “Sen İngiltere’yi destekleyemezsin” diyerek, ırkçı hakaretler ettiği ve daha sonra siyahi gence şiddet uyguladıkları belirlendi. 

Arbedede ırkçı saldırıya maruz kalan taraftar, ırkçı saldırganın kulak memesini ısırarak kopardı. Olay anı çevredekiler tarafından da kameraya kaydedildi. 

Saldırıya uğrayan Robert Farquharson adlı genç koparılmış kulak memesini kameraya gösterdi. Sao Paulo’daki olayın ardından harekete geçen Brezilya polisi, şüphelileri İngiltere’nin gruptaki son maçını oynayacağı Belo Horizonte’de aradı ancak bulamadı.

İngiliz yetkililer, kendilerinin durumdan haberdar edildiğini açıkladı.

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