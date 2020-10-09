Suarez: Barcelona’dan ayrılmadan önce günlerce ağlamıştım

6 sezon boyunca oynadığı Barcelona’dan Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı yıldız Luis Suarez, eski kulübünün kendisine yönelik davranışından dolayı çok üzüldüğünü, günlerce ağladığını söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Ülkesinin Şili'ye karşı oynadığı maçın ardından Uruguay TV'ye demeç veren Suqarez, Barcelona'nın kendisine adil davranmadığını belirterek günlerce ağladığını itiraf etti.

“Her şeyden çok Barcelona'nın yaptıkları nedeniyle durumla pek iyi baş edemedim. İnsan, zamanının dolduğunu kabul etmeli" diyen Suqarez, "Yaşadığım durum yüzünden günlerce ağlamıştım. Sonra keyfime bakmak, bir futbolcu olarak değer verilmek, sevilmek ve beni harika karşılayan kulübün ilgisini hissetmek için geri döndüm" diye konuştu.

"Nasıl üzüldüğümü bir eşim görmüştü"

"Bilinmeyen şeyler var" diye ekleyen Suqarez, "Ama Barselona'ya gidip, 22 oyuncu arasında yer almadığınız için ayrı antrenmana gönderilmek...Başımı öne eğerek, nasıl üzüldüğümü gören bir eşimdi" ifadelerini kullandı.

"Messi’nin tepkisine şaşırmadım"

Bu görüntülerin ardından Messi de Barcelona’y tepki göstererek, Suarez'in 'daha iyi bir uğurlamayı hak ettiğini ama kulübün tavırlarına artık şaşırmadığını' söylemişti. Messi'nin bu açıklamasıyla ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, Arjantinli yıldızın davranışına şaşırmadığını söyledi.

"Ayrılırken de gözyaşlarına hakim olamamıştı"

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde de gözyaşlarına hakim olamamıştı.