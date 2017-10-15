Sualtını görüntüleyenler, ödüllerini aldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu\'nun (TSSF) 35 sualtı görüntüleme fotoğrafçısıyla eşlerinden oluşan ve toplam 70 katılımcının mücadale ettiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Kuşadası Belediyesi\'nin katkılarıyla Kuşadası açıklarında yapılan dalışlarda sporcular, fotoğraf ve video kategorilerinde mücadele etti. Fotoğraf kategorisinde yarışmalar; geniş açı, modelli geniş açı, balık, makro ve konulu makro dallarında yapıldı. Kuşadası\'nın, turistik ve doğal güzellikler kadar sualtı yaşamı güzellikleriyle de dolu olduğunu gözler önüne seren şampiyonanın sonunda tören düzenlendi. Tarihi Kervansaray\'da dün gece düzenlenen törende, Türkiye\'yi Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan şampiyonlara ödülleri verildi. Törene TSSF Başkanı Şahin Özen, Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü yetkilileri, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı. TSSF Başkanı Özen, sualtı sporlarının, sanatla sporu buluşturduğunu belirterek, bu yıl Türkiye\'nin en başarılı federasyonu olduklarını belirtti. Başkan Özen, şunları söyledi:

\"2017 yılı içerisinde su altı hokeyinde temmuz ayında Avustralya da 23 yaş altı milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Rusya\'da paletli yüzmede 2 genç sporcumuz dünya şampiyonluğu elde etti. 3 sporcumuz da dünya ikinciliği elde etti. Macaristan da sualtı erkek hokey milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Şunu gururla söyleyebilirim şu ana kadar bu sezonun en başarılı federasyonuyuz. Tabii ki, bir spor federasyonu olarak başarılı olmak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek en önemli görevlerimizden biri. Bu anlamda ülkemizin her köşesinde sualtı sporlarının yapılabileceği her mekanda bu yarışmaların organize edilmesiyle ilgili çok büyük çaba sarf ediyoruz. Sualtı görüntülemede hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu elde etmiş olan sporcuların yer aldığı bir branştır. İnşallah bu yeni dönemde de ülkemize madalya kazandırmaya devam edeceğiz.\"

Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı da seçildikleri günden bu yana Kuşadası\'nın tanıtımıyla ilgili özellikle sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini ve sporu desteklediklerini söyledi. Kuşadası\'nda, sadece karada doğal güzelliklerin olmadığını, denizin altında da doğal güzelliklerin fazla olduğunu belirten Kayalı, \"Kuşadası\'nda yapılan bu organizasyonla Kuşadası Körfezi\'nde benim de yaşadıklarına inanamayacağım birçok canlının fotoğraflarını ve videosunu gördük. Bu organizasyon sonrasında Federasyon Başkanı ile görüştük önümüzdeki yıl Avrupa sualtı görüntüleme şampiyonasını Kuşadası\'nda yapılabileceği adına çalışmak için söz verdi. Bizde gerekli yardımı yapmak için söz verdik. Bu yarışmayı burada uluslararası yaparsak Kuşadası\'nın tanıtımında daha etkin bir iş yapmış olacağız. Bu şampiyonadan sonra tüm fotoğrafları albüm haline getireceğiz görüntüleri de CD olarak yurt dışında yapılacak olan tüm fuarlarda sergileyip sunacağız\" diye konuştu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda, CMAS 2018 Avrupa Sualtı Şampiyonası\'nda milli takımı, video kategorisinde Rüştü Kirman ve Bülent Çalımlı; fotoğraf kategorisinde ise Hakan Başar ve Eser Paşa temsil edecek.

Video Branşı Türkiye Şampiyonu Rüştü Kirman ve ikinci olan Bülent Çalımlı\'yı üçüncü olarak Turgay Ali Şanlı takip etti. Fotoğraf Branşı Türkiye Şampiyonası\'nda ise balık kategorisinde 83 puanla Hakan Başar, makro kategorisinde 91.8 puanla Seracettin Gökçen, konulu makro kategorisinde 84 puanla Hakan Başar, geniş açı kategorisinde 94 puanla Rüştü Kirman, modelli geniş açı kategorisinde 94 puanla Hüseyin Murat Orkun birinciliği elde etti. Takım sıralamasında biriciliği Aydın Büyükşehir Belediyesi Yelken İhtisas Spor Kulübü, ikinciliği Ayşığı Sualtı Sporları Kulübü, üçüncülüğü ise Türk Balıkadamları Spor Kulübü elde etti.

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