Su zammı, elektrik ve doğalgazı solladı

TÜİK verilerine göre, su fiyatında son 1 yılda yaşanan artış enerji kalemlerindeki artışı geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sudaki yıllık fiyat artışı yüzde 10,8'i buldu. Elektrikteki artış yüzde 9.15 oldu.

Yaşanan kuraklığı fırsat bilen firmalar su fiyatlarına zam yaptı. Sudaki yıllık fiyat artışı yüzde 10,8'i bulurken, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerjideki fiyat artışları bu oranın gerisinde kaldı.

Bugün’ün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enfalsyon ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,96 olarak gerçekleşti. Elektrik ve doğalgazda ekim ayında yaşanan yüzde 9'luk fiyat artışıyla yıllık enflasyon rakamı yakalanırken, enerjinin tüpgaz, kömür, odun gibi diğer kalemleri enflasyonun gerisinde kaldı.

Enflasyonu geride bıraktı

Sudaki fiyat artışında hem enerjiyi hem de yıllık enflasyonu geride bıraktı. Suyun birim fiyatı geçen yılın ekim ayında 3,01 lira iken bu yılın aynı ayında 3,34 liraya yükseldi. Aynı miktar su tüketimi için ödenen fatura bedeli, 1 yılda yüzde 10,8 arttı. Enerjideki en yüksek fiyat artışı yüzde 9,15 ile elektrikte gerçekleşti.

Doğalgazdaki 1 yıllık fiyat artışı yüzde 8,94 oldu. Doğalgazın birim tüketimine karşılık Ekim 2013'te 1,07 lira ödenirken, Ekim 2014'te bu miktar 1,16 liraya yükseldi.

En düşük artış kömürde

Doğalgaz abonman ücreti de fiyat değişiminden etkilendi. Doğalgaz abonesi olmak isteyen bir kişi 1 yıl öncesine göre 30 lira daha fazla ödeme yapmak durumunda kaldı.

Doğalgaz abonman ücreti 1 yılda yüzde 7,57 artarak 425,42 liraya çıktı. Tüpgazın fiyatı yüzde 2,89'luk artışla 68,95 liraya, odunun fiyatı yüzde 2,72'lik artışla 382,05 liraya, kömürün fiyatı da yüzde 0,55'lik artışla 540,65 liraya ulaştı.