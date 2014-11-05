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Dünya

Su yolunu kesen IŞİD'ciler vuruldu

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor

05 Kasım 2014 09:18

Iraklı sivillerin su yolunu kapatan IŞİD birliklerinin, hava operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kanada savaş uçaklarının Irak'ta, Fırat Nehri kıyısında konuşlanan ve sivil halkın temiz su ihtiyacını engelleyen IŞİD birliklerine karşı operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nden Korgeneral Jonathan Vance, düzenlediği basın toplantısında, Kanada birliklerinin operasyonlara verdiği destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Korgeneral Vance, Iraklı sivillerin su yolunu kapatan IŞİD birliklerinin, hava operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

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