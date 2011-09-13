'Su testisi' sözünden mahkum oldu!

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'Zengin olmayı hedeflemedik'



Defne Joy Foster'in Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmasından 2 gün sonra Sabah Gazetesi'nde yayımlanan yazısında "Aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır" diye yazmıştı.Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz ile anne Hatice Foster tarafından İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Hıncal Uluç'un, Foster'in eşi ve annesine 10'ar bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL tazminata çarptırılmasına hükmetti.Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İlker Yasin Solmaz'ın avukatı Ayşegül Mermer adliye önünde bir açıklama yaptı. Avukat Mermer davayı açarken zengin olmayı veya maddi kazanç elde etmeyi hedeflemediklerini belirterek, "Asıl amacımız ilahi adaletin tecelli etmesi ve bunu da insanların öğrenmesiydi. Bugün ilahi adalet beşeri adaletle birlikte tecelli etti. Buna hep birlikte şahit olduk. Bu sonuç öleni geri getirmeyecektir ve bizi de mutlu etmeyecektir. Ancak bir nebze olsa sadece acımızı hafifletecek rahmetlinin ruhunu yüceltecektir" dedi.