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Ekonomi

Su tarifelerinde tarihin en yüksek artışlarından biri yaşandı

Merkez Bankası, Ocak ayı enflasyonunu yükselten kalemler arasında saydığı belediye su fiyatlarında tarihin en yüksek artışlarından birinin yaşandığını vurguladı

04 Şubat 2015 15:01

Merkez Bankası, dün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin olarak yayımladığı "Aylık Enflasyon Gelişmeleri" raporunda, "Belediyelerce belirlenen su tarifeleri endeks tarihinin en yüksek artışlarından birini kaydederek Ocak ayında yüzde 6.98 arttı" dedi.

Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.1 arttı ve yıllık enflasyon, yıl sonundaki yüzde 8.17'den yüzde 7.24 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası açıklamasında, başta gıda ve enerji olmak üzere hizmet grubu dışında kalan tüm alt kalemlerin enflasyona düşüş yönünde katkı yaptığı belirtilirken, "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle işlenmemiş gıda fiyatlarının önceki dört aylık düşüşün ardından Ocak ayında yükseldiği gözlendi. Yükselişte, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak taze meyve-sebze fiyatlarında görülen artışlar belirleyici oldu" denildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, temel mal grubu yıllık enflasyonunun yaklaşık 0.3 puanlık bir azalışla yüzde 8.57’ye gerilediğine de işaret edilen raporda, "Grup yıllık enflasyonundaki düşüşün sınırlı kalmasında başta giyim fiyatları olmak üzere, döviz kuru baskılarının alt kalemler genelinde hissedildiği dayanıklı mal grubu fiyatları etkili oldu. Bu dönemde mobilya, elektrikli/elektriksiz ev aletleri ve otomobil fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gözlendi" saptaması yapıldı.

Ocak ayında yüzde 0.78 azalan enerji fiyatlarının son iki aydaki düşüş eğilimini sürdürdüğüne de işaret edilen Merkez bankası raporunda, "Bu gelişmede, uluslararası petrol fiyatlarındaki seyre bağlı olarak sırasıyla yüzde 5.73 ve 4.95 gerileyen akaryakıt ve tüpgaz fiyatları belirleyici oldu" denildi.

Buna karşılık, yurtiçi üretici fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş etkisinin döviz kuru gelişmeleriyle sınırlandığına da işaret edildi.

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