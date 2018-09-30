Su tankında baygın bulunan Okan, yaşama tutunamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki tıkanan su tankını temizlemek isterken havasız kalan, baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitiren Okan Şengel\'in (17) cenazesi, toprağa verildi.

Aydın- Muğla yolu Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yer alan 5 tonluk su tankı, 15 Eylül\'de tıkandı. Akaryakıt istasyonu yetkilileri, sorunun giderilmesi için sıhhi tesisatçı çağırdı. Ustası ile birlikte saat 17.30 sıralarında akaryakıt istasyonuna gelen Okan Şengel, tankın içine girerek, çalışmaya başladı. Temizlik yapan Şengel, bir süre sonra kendisine malzeme bırakmak için gelen ustası tarafından tankın içinde baygın bulundu. Uzun süre tankın içinde havasız kaldığı belirlenen Şengel, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince tanktan çıkarıldı. Şengel, olay yerindeki ilk müdahalenin arından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şengel, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Şengel\'in ailesi ve arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

Okan Şengel\'in yakınları tarafından alınan cenazesi, dün öğle vakti Telli Dede Camii\'nde kılınan namazın ardından cami ile aynı adı taşıyan mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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