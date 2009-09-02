Su sorunu üçlü zirvede konuşulacak

Ciddi bir sorun haline gelen su kıtlığı, Suriye ve Irak'ı 3 eylülde Türkiye ile masaya oturtuyor.
Artan kuraklığın etkisinin giderek daha fazla hissedildiği bölgedeki su
kaynaklarının, Türkiye, Irak ve Suriye arasında ortaya çıkardığı sorun
üçlü zirvede ele alınacak. Bağdat’ın verilen su miktarının arttırılması
konusunu daha yüksek sesle dile getirilmesinin ardından üç ülke
bakanının katılımıyla Ankara’da ‘Su Zirvesi’ yapılacak. Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu ev sahipliğinde 3 eylül perşembe günü
gerçekleştirilecek “Su Zirvesi”ne, Irak Su ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Abdüllatif Jamal Rasheed ile Suriye Sulama Bakanı Nader Al Bounni
katılacak. Rixos Otel’de sabah saat 9.30’da başlayacak zirve, bir gün
sürecek.
Su sorunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın geçtiğimiz günlerde Şam’da Suriyeli Bakan Bounni ve Iraklı
Bakan Latif Rasheed ile yaptığı görüşme sırasında ele alınmıştı.
Ankara’daki
zirvede, ağırlıklı olarak Şam’da olduğu gibi Fırat ve Dicle nehirleri
suyu konuşulacak. Şam’da Bounni ve Raşit, Türkiye’den, bıraktığı su
miktarını arttırmasını talep etmişti. Taner Yıldız ise, Türkiye’nin bu
konudaki pozisyonunu bir kez daha dile getirerek, sorunun çözümü için
suyun daha verimli kullanılmasının taşıdığının önemine dikkati çekmişti.Ölçüm istasyonu gündeme gelecek
Çevre
ve Orman Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, bir gün sürecek zirvede
ele alınacak konu başlıkları şöyle: “Fırat ve Dicle nehirleri üzerine
uygun görülecek yerlerde ortak ölçüm istasyonlarının kurulması ve
mevcut ölçüm istasyonlarının kalibre edilmesi; bu iki nehir ile ilgili
olarak hidrolojik ve meteorolojik bilgi değişimi ve bu konuda ortak
veri tabanının oluşturulması; Fırat ve Dicle nehirlerinden bırakılan
suyun mevsimlik olarak izlenmesi ve kuraklık ve iklim değişikliği
etkilerinin tesbiti; su ve toprak kaynaklarını geliştirme projelerinin
planlama, uygulama ve işletmeleri ile ilgili konularda eğitim
programlarının dönüşümlü olarak devam ettirilmesi; iklim değişikliği
ile meteorolojik parametrelerin karşılıklı verilerinin
değerlendirilmesi ve konuya ilişkin eğitim programları düzenlenmesi.”
Suyun yönetimi için mekanizma
Üçlü
toplantıda bölgedeki su kaynaklarının yönetilmesi amacıyla bir
mekanizmanın oluşturulmasının da gündeme geleceği ifade ediliyor.
Özellikle Irak Hükümeti, son dönemde su konusunda sürekli yabancı
basında Türkiye’yi eleştiriyor. Iraklı bakanların, bu konudaki
açıklamaları ve basın toplantılarında da Türkiye’nin çok sayıda baraj
inşa ettiğini, taahhüt ettiği miktarın altında su verdiğini dile
getiriyor.
Önce mektup gönderilmişti
Irak
Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin, Irak’a akan suların
miktarının arttırılması talebine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a birer mektup yazdığı da
açıklanmıştı. El Haşimi’nin, mektubunda Fırat Nehri’nde su düzeyinin
tehlikeli bir şekilde azaldığını ifade ederek, Erdoğan ve Gül’den
lrak’ta çevre felaketinin önlenmesi için su akışını arttırmalarını
istediği kaydedilmişti.Yıldız: Türkiye taahhüdüne uyuyor
Taner
Yıldız, Suriye temaslarında gündeme gelen su sorununa ilişkin
değerlendirmesinde, Türkiye’nin saniyede 500 metreküp su bırakılacağına
dair taahhüdüne uyduğunu belirtmiş ve “Irak meclisinde yapılan
konuşmalardan biz de keyif almıyoruz. Türkiye, taahhüt ettiği rakamlara
sadık kaldığı halde hak etmediği eleştirilere maruz kalıyor. Su
konusunda biz de çok rahat değiliz. Dört-beş yıl öncesine kadar Fırat
havzasına 18 milyar metreküp su gelirken bu yıl, 13 milyar metreküp su
geldi. Kuraklık sorununa, bölge ülkeleri olarak birlikte çözüm bulmamız
gerekiyor. Gelinen noktada, bu miktar, saniyede 600 metreküpe çıkarılsa
da istenen çözüm sağlanmayacak. Türkiye, Suriye ve Irak olarak
birlikte, su yönetimi yapmamız gerekiyor’’ demişti.Rasheed: Miktar arttırılmalı
Yıldız’ın
ziyaretinde Irak Sulama Bakanı Abdullatif Rasheed ise yaptığı
açıklamada, üç ülke halkının da yararı gözetilerek, suyun insani ve
sosyal anlamda paylaşımının sağlanması gerektiğini kaydetmiş ve şu
istekte bulunmuştu: “Irak’ta şu anda bir afet yaşanıyor. Suyun iyi
kullanımı adına bazı adımlar attık. Tarımsal üretimi daha önce
planladığımız miktarın yarısına düşürdük. Büyük şehirlerde içme suyu
sıkıntısı var. Bu nedenle, Fırat’tan bırakılan su miktarının
arttırılmasını istiyoruz.”
Aynı ziyarette Suriye Sulama Bakanı
Nadir Al Bounni de, mevcut suyun yönetimi konusunda işbirliği yapılması
gerektiğini vurgulayarak, “Eylüle kadar yeterli su gelirse, Irak’a da
verebiliriz. Son 10 ayda saniyede 10 milyar 532 milyon metreküp su
bırakıldı. Bu suyun 7 milyar 334 milyon metreküpünü Irak’a aktardık”
diye konuşmuştu.