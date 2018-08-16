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Su sırası yüzünden tartıştığı yeğenini öldürdü

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Hasan Basri Olgun (57), tarla sulama suyu sırası yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Olgun'u (53) av tüfeğiyle öldürdü

16 Ağustos 2018 16:49

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Doğanşehir ilçesinde Hasan Basri Olgun (57), tarla sulama suyu sırası yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Olgun\'u (53) av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, ilçenin Yuvalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Olgun ile amcası olduğu belirtilen Hasan Basri Olgun ile arasında tarlalarının sulama suyu sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Hasan Basri Olgun, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Hasan Olgun\'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saçmalara hedef olan Hasan Olgun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olgun\'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, jandarma, Hasan Basri Olgun\'u yakalamak için çalışma başlattı.

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