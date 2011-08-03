Su savaşı Tahran'ı karıştırdı



T24 - Sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı İran’ın başkenti Tahran’da geçen cuma günü düzenlenen kadınlı erkekli su savaşı, ülkenin muhafazakâr çevrelerinde ‘Ahlak elden gidiyor’ endişesi yarattı.





Hürriyet'in haberine göre, kentin “Su ve Ateş Parkı”nda düzenlenen eğlenceye, genç-yaşlı yüzlerce Tahranlı katıldı. Neşeli kalabalık, hem aşırı sıcaklarda biraz olsun serinlemek hem de eğlenmek için, yaklaşık üç saat boyunca birbirlerine su tabancalarıyla su sıktı veya su dolu poşetler fırlattı.





Islaklık ‘çarşaf’a bela





Ancak doyasıya eğlenen Tahranlılar, su savaşlarına ilişkin fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerine koyunca, muhafazakâr yöneticilerin şimşeklerini üzerlerine çektiler. Çünkü fotoğraflarda kadınlar ve erkekler son derece samimi görünüyorlardı, üstelik kadınların elbiseleri ıslanmış, başörtüleri başlarından sıyrılmıştı. Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidinye, “İslami değerlere ve toplumsal düzene aykırı” bulduğu su savaşına izin veren park müdürünü şiddetle kınadı.





Sacidinye, iki gün sonra tekrarlanmak istenen su savaşına da izin vermedi, katılanların tutuklanacağı uyarısındabulundu. Bunun üzerine Pazar günü yapılması planlanan su savaşı iptal edildi.





