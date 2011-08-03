T24 LogoT24 Logo
Dünya

Su savaşı Tahran'ı karıştırdı

Tahran’da, sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı cuma günü kadınlı erkekli bir grubun düzenlediği su savaşına yasak geldi.

03 Ağustos 2011 03:00


 T24 - Sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı İran’ın başkenti Tahran’da geçen cuma günü düzenlenen kadınlı erkekli su savaşı, ülkenin muhafazakâr çevrelerinde ‘Ahlak elden gidiyor’ endişesi yarattı.


Hürriyet'in haberine göre, kentin “Su ve Ateş Parkı”nda düzenlenen eğlenceye, genç-yaşlı yüzlerce Tahranlı katıldı. Neşeli kalabalık, hem aşırı sıcaklarda biraz olsun serinlemek hem de eğlenmek için, yaklaşık üç saat boyunca birbirlerine su tabancalarıyla su sıktı veya su dolu poşetler fırlattı.


Islaklık ‘çarşaf’a bela


Ancak doyasıya eğlenen Tahranlılar, su savaşlarına ilişkin fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerine koyunca, muhafazakâr yöneticilerin şimşeklerini üzerlerine çektiler. Çünkü fotoğraflarda kadınlar ve erkekler son derece samimi görünüyorlardı, üstelik kadınların elbiseleri ıslanmış, başörtüleri başlarından sıyrılmıştı. Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidinye, “İslami değerlere ve toplumsal düzene aykırı” bulduğu su savaşına izin veren park müdürünü şiddetle kınadı.


Sacidinye, iki gün sonra tekrarlanmak istenen su savaşına da izin vermedi, katılanların tutuklanacağı uyarısındabulundu. Bunun üzerine Pazar günü yapılması planlanan su savaşı iptal edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24