Şu paranın gözü çıksın

T24 - Forbes dergisi en çok kazanan yazarları açıkladı. Zirvede 84 milyon dolar geliriyle James Patterson bulunurken, Danielle Steel ikinci, Stephen King ise üçüncü oldu.



Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan yazarlarını açıkladı. Yazarların 2010 mayıs ayı ile 2011 nisan ayı arasında elde ettikleri gelirlere dayanarak oluşturulan liste, yayıncılık dünyası zor bir dönem geçirirken, çok satan yazarların krizden etkilenmediğini gözler önüne seriyor.

Forbes’un en çok kazanan yazarlar listesinin başını, 84 milyon dolar gelir ile gerilim romanları yazarı James Patterson çekti. Patterson, geçen yıl 70 milyon dolar gelir elde ederek yine dünyanın en çok kazanan yazarı unvanını elde etmişti. James Patterson, yayınevi ile 150 milyon dolara imzaladığı belirtilen anlaşma doğrultusunda geçen yıl 10 kitap yayımladı. Romanlarını çoğunlukla bir yazar kadrosu eşliğinde yazan Patterson, kısa süre önce gerilim romanları ile yetinmeyerek genç edebiyat okurlarına yönelik kitaplar da yazmaya başlamıştı. Patterson romanlarının e-kitap versiyonlarının da geçtiğimiz yılda büyük rağbet gördüğü açıklandı. James Patterson’ın I, Alex Cross adlı kitabı da beyazperdeye aktarılma aşamasında.





Meyer’in hayranları çok sadık



Listede aşk romanları yazarı Danielle Steel 35 milyon dolar gelir elde ederek ikinci, Stephen King de 28 milyon dolar gelir ile üçüncü sırada yer aldı. Gizem romanları yazarı Janet Evonovich, 22 milyon dolar gelirle listede dördüncü sırada yer aldı. Beyazperde uyarlamaları ile fenomen hâline dönüşen Twillight/ Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer ile macera romanları yazarı Rick Riordan 21 milyon dolar gelir elde ederek beşinciliği paylaştı. Stephenie Meyer, geçen yıl 44 milyon dolarlık geliriyle listede ikinci sırada yer almıştı. 2008 yılından bu yana yeni kitap yayımlamayan Meyer’in yine de listenin üst sıralarında yer almasının, Alacakaranlık serisinin sadık hayranları sayesinde olduğu kaydedildi.

Forbes listesinde, Dean Koontz, 19 milyon dolar gelir ile yedinci, John Grisham 18 milyon dolar ile sekizinci, Jeff Kinney 17 milyon dolar ile dokuzuncu ve Nicholas Sparks 16 milyon dolar ile onuncu sıralarda yer aldılar.





E-kitap Rowling’i bitirdi



Bir zamanlar en çok kazananlar listelerinde fırtınalar estiren J.K. Rowling’in listede ilk ona girememesi ise şaşkınlık yarattı. J.K. Rowling, geçen yıl ‘sadece’ 5 milyon dolar gelir elde etti. Rowling’in uzun süre ekitaplara sıcak bakmadığı için üst sıralarda olmadığı kaydedildi. Kasım ayında ‘Pottermore’ adlı internet sitesinden Harry Potter serisinin ekitaplarını yayınlamaya başlayacak olan Rowling’in, gelecek yıl listenin üst sıralarında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Forbes dergisi yazarlarından Jeff Bercovicci, en çok kazanan yazarlar listesini “kitapların altın çağı sona erdi” diyerek yorumladı. Amerika’da ve dünyada kitap satışlarının giderek azaldığını kaydeden Bercovicci, listede yer alan yazarların piyasa akımlarına ve gelişmelere en iyi ayak uyduran yazarlar olduğunun altını çizdi. Bercovicci, edebiyat dünyasının e-kitap piyasası ile genç- yetişkin edebiyatının istilası altında olduğunu ve en çok kazanan yazarların bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

e-kitaplar edebiyat için büyük tehdit

Türkçeye Son İçkiler olarak çevrilen ve Can Yayınları tarafından yayımlanan Booker ödüllü Last Orders romanının yazarı Graham Swift, e- kitapların edebiyatın geleceğini tehdit ettiği uyarısında bulundu. 19’uncu yüzyılda seri üretimin başlamasından bu yana e-kitapların insanların okuma alışkanlıklarını en çok değiştiren gelişim olduğu belirten Swift, sözkonusu değişiklikler yüzünden gelecek vaat eden yazarların artık yazarlıktan geçimlerini sağlayamadıklarına dikkat çekti. Böylece yazarların bir dönem sonra klasikler arasına girebilecek eserler üretmeyi durduracakları öngörüsünde bulunan Graham Swift, edebiyatın geleceğinin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti.



