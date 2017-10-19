Su kuyusunda kalp krizi geçirip, öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'nde, temizlemek için indiği su kuyusunda kalp krizi geçiren 24 yaşındaki Deniz Köseoğlu, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Doğan Mahallesi\'nde meydana geldi. Deniz Köseoğlu, ücret karşılığı temizlemek için anlaştığı Şükrü Tahta\'ya ait tarım arazisindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra fenelaşan Kösoğlu, yukarıdaki babası Saittin Köseoğlu\'ndan yardım istedi. Kuyuya inen Saittin Köseoğlu, oğlu Deniz\'i yukarı çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Köseoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Köseoğlu\'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Deniz Köseoğlu\'nun ölümünün ardından Muğla AFAD ekipleri, kuyuda insan sağlığına zararlı gaz olup olmadığına yönelik teknik cihazla araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kösoğlu\'nun ilk belirlemelere göre, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

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