Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Necip KARATUNA / SINDIRGI, (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Sındırgı İlçesi\'nde 7 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Camicedit Mahallesi\'nde yavru bir kedi sesi duyan vatandaşlar, sesin nereden geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Kedinin, kurumuş olan 7 metre derinliğindeki bir su kuyusuna düştüğü görüldü. Duyarlı vatandaşlar, Sındırgı İtfaiyesi\'ne haber verip yavru kedinin kurtarılmasını istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, önlemlerini alarak kuyuya inip, yavru kediyi kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi, veteriner kontrolünden sonra sahiplenilmesi için korumaya alındı.

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