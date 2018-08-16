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Su kuyusuna düşen kurbanlık danayı AFAD kurtardı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, kullanılmayan su kuyusuna düşen kurbanlık dana, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

16 Ağustos 2018 01:17

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, kullanılmayan su kuyusuna düşen kurbanlık dana, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Göynük köyünde meydana geldi. Yusuf Kafa\'ya (37) ait kurbanlık dana, merada üzeri açık bırakılan 6 metre derinliğinde su kuyusuna düştü. Hayvanı kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Yusuf Kafa, AFAD\'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından traktör yardımıyla danayı düştüğü yerden çıkardı.

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