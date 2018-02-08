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Su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 10 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi

08 Şubat 2018 19:37

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, 10 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Honaz\'ın kırsal Menteşe Mahallesi\'nde meydana geldi. Çoban sürüsündeki koyunlardan biri, otlarken, boş su kuyusuna düştü. Çoban, içinde su bulunmayan 10 metre derinliğindeki kuyudan koyununu kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinden bir er, kuyuya indiği halatı koyuna bağladı. Halatla yukarı çekilen koyun, kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

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