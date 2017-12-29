Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, 7 metrelik su kuyusuna düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi\'nde yaklaşık 7 metrelik su kuyusuna düşen, sahibinin bir haftadır aradığı köpeği farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye eri Deniz Coşkun, kuyuya merdiven yardımıyla inerek, günlerdir aç, susuz kaldığı için bitkin haldeki köpeği, halatla bağlayıp, yukarı çekerek kurtardı. Ardından kendisine verilen mamayı yiyen köpek, bir süre sonra kendine gelip, kendisini kurtaran itfaiye erlerinin üzerine atlayarak, kendisini sevdirtti. Köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.



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