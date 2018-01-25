Su kovasında boğulan Suriyeli küçük kız toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, banyoda düştüğü su kovasının içinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha Aluş, yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz halde bulundu. Kovadan çıkarılan ve durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan küçük Suha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suha\'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Burada yapılan incelemede Suha\'nın suda boğularak öldüğü anlaşıldı. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan küçük Suha\'ın annesi, babası ve diğer yakınları, ardından serbest bırakıldı.

Suriye\'deki iç savaştan kaçıp, Torbalı\'ya yerleşen Suriyeli aile, otopsinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesini teslim aldı. Küçük Suha, Atatürk Mahallesi\'ndeki camide öğlende kılınan cenaze namazının ardından Arslanlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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