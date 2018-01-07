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Su kesintisine yol açan arıza 5 saatte giderildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, gece saatlerinde su kesintisine neden olan arıza, belediye ekiplerinin ana hat üzerinde yaptığı 5 saatlik çalışma sonucu giderildi

07 Ocak 2018 20:09

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de, gece saatlerinde su kesintisine neden olan arıza, belediye ekiplerinin ana hat üzerinde yaptığı 5 saatlik çalışma sonucu giderildi.
Kırıkkale\'de, gece meydana gelen su kesintisi üzerine belediye ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla Çallıöz Mahallesi\'ndeki ana hatta arıza olduğu tespit edildi. Ekipler, 4 ekskavator ile aynı anda kazı çalışması yaptı. Ana hat üzerindeki çalışmalar sonucu arıza, yaklaşık 5 saatte giderildi. 
Kente su yeniden verilirken, yapılan çalışmaları yerinde takip eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, \"Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan ana hattaki arıza tamamen giderildi. Hattın dolması ile şehrimizin tamamına su verilecek. Görevini aksatmadan canla başla çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum\" dedi.

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