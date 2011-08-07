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Dünya

SU KAYDIRAĞINDA DÜNYA REKORU BERLİN (A.A)

07 Ağustos 2011 17:47

-SU KAYDIRAĞINDA DÜNYA REKORU BERLİN (A.A) - 07.08.2011 - Almanya'daki 24 yüzme havuzunda bulunan su kaydıraklarında düzenlenen bir rekor denemesinde dünya rekoru kırıldı. Almanya'nın çeşitli kentlerinde bulunan 24 yüzme havuzunda su kaydıraklarının önünde sıralanan vatandaşlar, bu kaydıraklardan 24 saat içinde 7841 kilometre kayarak dünya rekorunu kırdı. Alman Kaydırak Birliği (DRV) tarafından yapılan açıklamada, bu sayının, bugüne kadar bu alanda rekoru elinde bulunduran ABD'nin rekorundan 2000 kilometre daha fazla olduğu bildirildi. DRV adına rekor denemesini organize eden Christiane Bracker, rekoru bu kadar açık bir farkla kıracaklarını hiç kimsenin tahmin etmediğini belirterek, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

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