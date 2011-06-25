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SU KAVGASINDA KAN AKTI ERZURUM (A.A)

25 Haziran 2011 13:58

-SU KAVGASINDA KAN AKTI ERZURUM (A.A) - 25.06.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde su meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i asker, 3 kişi yaralandı. Pasinler ilçesine bağlı Alvar beldesi ile Otlukkapı köyü sakinleri, su meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın silah, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Otlukkapı köyünden Ali Rıza Garip ile Alvar beldesinden Süleyman Tekin başlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Bu sırada kavgayı önlemeye çalışan jandarma arasında bulunan İhsan Nullah Yıldız, nereden ve kim tarafından açıldığı belirlenemeyen ateş sonucu yaralandı. Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Garip ve Yıldız ilk müdahalenin ardından  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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