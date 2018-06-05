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Su kanalında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAG'ın Çorlu ilçesinde beton su kanalına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

05 Haziran 2018 18:54

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAG\'ın Çorlu ilçesinde beton su kanalına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
​Çorlu\'nun Önerler Mahallesi\'nde bir sokak köpeği, girdiği beton su kanalında sıkıştı. Acı içerisinde havlayan köpeği fark eden çevre sakinleri, kazma- kürekle hayvanının yardımına koştu. Mahalle sakinleri başarılı olamayınca, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

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