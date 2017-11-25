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Su kanalına düşen tilki kurtarıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, su kanalına düşen tilki kurtarılıp veteriner kliniğindeki tedavisinden sonra doğaya bırakıldı

25 Kasım 2017 16:36

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, su kanalına düşen tilki kurtarılıp veteriner kliniğindeki tedavisinden sonra doğaya bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'ne ait Selbasan Su Kanalı\'nda dün gece tilkiyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, tilkiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle kanala inen görevliler, baygın haldeki tilkiyi suyun içinden çıkarıp kamyonetle kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı, 2 yaşındaki hayvana serum tedavisi uyguladı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan tilki, Boğaz Mevkii\'nde doğaya bırakıldı.

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