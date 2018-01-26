Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından kanaldan çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Bartın merkeze bağlı Gökçekıran köyü mevkiinde yola inen karaca, iddiaya göre, sokak köpeklerinin kovalaması sonucu, Devlet Su İşleri\'nin yaptığı su kanalına düştü. Bir miktar suyun bulunduğu kanaldan çıkamayan karacayı görenler, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Gelen görevliler, çizmelerle kanala girerek karacayı yakaladı. 2 yaşında olduğu değerlendirilen karaca, veteriner Tolga Kandıralı\'nın kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.



FOTOĞRAFLI